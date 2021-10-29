1 ноября  стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

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С 1 по 19 ноября на образовательной платформе Учи.ру стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения.



Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Как принять участие:



В олимпиаде могут участвовать ученики 1–9 классов.



Для входа в олимпиаду нужно зарегистрироваться на сайте Учи.ру (Сайт представляет собой̆ российскую онлайн платформу, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме).



В период проведения олимпиады у каждого участника есть возможность один раз пройти обучающие задачи



На решение олимпиадных заданий дается час. Количество набранных баллов будет известно сразу после завершения олимпиады



Итоги олимпиады будут подведены 20 ноября, после её завершения.



Каждый̆ ученик, который принял участие в соревновании, получит награду в зависимости от результата (диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат). Чтобы получить награды и посмотреть результаты, необходимо войти на сайт Учи.ру со своим логином и паролем и перейти в личный кабинет.