1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»

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1 июня, в Международный день защиты детей, в Самарском театре оперы и балета откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр». Перед открытием выставки в 14.00 состоится награждение победителей конкурса.

Конкурс, посвященный 90-летнему юбилею Самарского академического театра оперы и балета, стартовал 27 марта, в Международный день театра. Организатор конкурса – Самарский академический театр оперы и балета, информационный партнер – ГТРК «Самара», партнер – компания «Артландия».

К участию приглашались юные художники до 17 лет. Победители были выбраны экспертным советом, кроме того, трое лауреатов были определены путем народного голосования на сайте телерадиокомпании.