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1 декабря местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее

1 декабря 2023 09:46
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1 декабря местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением днем 01.12.2023 местами по области ожидается туман с видимостью 500 м и менее».

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.

Избегайте внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние – это опасно и ненадежно. Во-первых, у водителя «ведущей» машины столько же шансов что-то увидеть, как и у вас, он может внезапно затормозить или остановиться. А, во-вторых, он может просто свернуть или поехать быстрее.

Будьте внимательны и осторожны!

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