1 апреля гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц

325

1 апреля в 13.00 гостей приглашают в Самарский зоопарк на Международный день птиц и День рождения верблюда Лексуса!



Первое апреля - значимая дата для зоопарка, в этот день встречают перелетных птиц, которые возвращаются с зимовок, это день смеха и веселья, и День рождения самого воспитанного верблюда Лексуса, ему исполняется 13 лет. На торжественном мероприятии будут подведены итоги конкурса - «Лучший скворечник 2021», ребята, чьи работы победят, будут отмечены дипломами и памятными призами, все участники конкурса получат грамоты. Все гости смогут покормить верблюда Лексуса лакомствами и поучаствовать в викторине о животных пустынь и степей. Сотрудники зоопарка приготовили добрые шутки и смешные викторины на свежем воздухе.

0+