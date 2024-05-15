Жители Самары уже начали активно готовиться к последним звонкам

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Последний звонок в конце мая — важное событие в жизни каждого школьника и “разминка” перед июньским выпускным. Старшеклассники всегда тщательно готовятся к торжественной школьной линейке, покупая костюмы и платья специально для этого дня. Аналитики Авито Услуг и Авито Товаров исследовали спрос и цены на обувь, одежду и услуги бьюти-мастеров в Самаре в апреле 2024 года в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

Традиционно кропотливее всех свой образ на последний звонок подбирают девушки — покупают платья, туфли, записываются на прическу и макияж. Некоторые выпускницы предпочитают более классический образ с форменным платьем и белым фартуком в стиле СССР — найти такие на платформе можно от 1 500 рублей. Кто-то делает выбор в пользу нарядного платья — продажи платьев на Авито в апреле выросли на 5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Средняя цена — 4 100 рублей. На выбор платьев на последний звонок влияют модные тенденции весны-лета 2024: так, в этом году актуальны воздушные ткани, металлик, перья и цветочный принт. Что касается фасонов, сейчас в моде приталенные и корсетные модели, пышные юбки и рукава, открытые плечи и спины.

Продажи женских туфель в Самаре с прошлого года почти не изменились, в среднем их покупали за 1 600 рублей. Сейчас в моде туфли с пряжками, ремешками и завязками. А вот аксессуары для образа на последний звонок стали покупать на 18% чаще. Набор аксессуаров — ленты, банты для прически и колокольчики — в среднем обойдется в 600 рублей.

В этом году парни не отстают от девушек, а где-то даже опережают — продажи мужских аксессуаров и одежды выросли заметнее. Так, мужские костюмы в апреле этого года покупали на 28% чаще, чем год назад. Сейчас в тренде клетка и необычные цвета — темно-зеленый, бордовый, бежевый. В среднем костюм можно приобрести на платформе за 3 100 рублей. Покупка пиджака и брюк по отдельности обычно выходит дороже, средняя цена на платформе за каждую вещь — 3 100 и 2 100 рублей соответственно. При этом продажи пиджаков выросли на 30%, брюк — на 22%. Рубашки стали покупать на 15% чаще год к году, средняя цена — 1 300 рублей. На последний звонок обычно выбирают варианты классического кроя белого цвета.

А вот продажи мужских туфель выросли на 17%. Средняя стоимость одной такой пары обуви на платформе — 2 000 рублей. Что касается аксессуаров, если смотреть на продажи, в этом сезоне в моде галстуки: их продажи год к году выросли в 2,5 раза, в то время как продажи бабочек — на 27%. В среднем такой аксессуар обходится в 1 200 рублей. Стилисты рекомендуют выбирать яркие акцентные цвета.

Таким образом, набор из платья, туфель и ленты в этом году обойдется родителям в среднем в 6 300 рублей. А комплект из костюма, рубашки, мужских туфель и галстука или бабочки будет стоить дороже — примерно 7 600 рублей.

Накануне последних звонков важно заранее забронировать места у бьюти-мастеров. Так, самарские школьницы активно обращаются к парикмахерам и стилистам по волосам, спрос на их услуги вырос на 64% по сравнению с прошлой весной.

Также выпускницы все чаще делают выбор в пользу макияжа под индивидуальный образ от частных бьюти-мастеров на заказ (+26%). Растет и число предложений от визажистов — +33% за последний месяц. В среднем стоимость полноценного бьюти-образа от специалистов начинается от 1 500 рублей и может меняться в зависимости от сложности идеи

Помимо визажистов, в период последних звонков особой популярностью пользуются водители, специализирующиеся на пассажирских перевозках. После окончания основной программы многие классы продолжают вечер в кафе, ресторанах или арендованных лофтах. Для того, чтобы туда добраться, они обращаются к специалистам по пассажирским перевозкам. Весной этого года спрос на услуги таких специалистов вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Водители стали предлагать свои услуги в преддверии последних звонков на платформе Авито Услуги — на 150% чаще. Стоимость перевозок в автобусах или микроавтобусах начинается от 1 000 рублей в час.