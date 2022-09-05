Жители Самары смогут присоединиться к движению благодарностей учителям

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Жители Самары смогут присоединиться к старту ежегодной акции «Бесценный урок» в социальной сети Одноклассники — в начале каждого учебного года пользователи смогут оставлять благодарности своим учителям в специальном мини-приложении. Миллионы пользователей с 1 сентября по 5 октября смогут сказать «спасибо» своим наставникам, и в День учителя педагоги страны увидят благодарности от своих выпускников и нынешних учеников в ОК.

Для того чтобы оставить благодарность или рассказать свою школьную историю, ОК предложили пользователям несколько форматов на базе современных технологий. В специальном мини-приложении «Бесценный урок» можно написать благодарность своим учителям, а новый сервис «Фотокнига» позволит создать цифровой фотоальбом из памятных снимков в четырех школьных темах оформления, отсканировать их и раскрасить черно-белые фото с помощью технологий машинного обучения и нейросетей. Кроме того, для пользователей стал доступен фотомарафон #ЛетимнаЛинейку, где можно поделиться фотографиями с линейки этого года и прошлых лет.

С помощью приложения «Бесценный урок» каждый пользователь может заполнить анкету с городом, номером школы, годами начала и окончания учебы и предметом, который вел его любимый учитель. Для этого ОК полностью обновили базу школ в социальной сети. После заполнения анкеты можно прикрепить текстовую благодарность, а также школьные фотографии и видео. Пользователи могут приглашать своих друзей или бывших одноклассников к заполнению анкеты.

ОК планируют сделать движение «Бесценный урок» ежегодным и каждый раз ко Дню учителя собирать всероссийскую базу поздравлений и благодарностей. Благодаря этому каждый выпускник или действующий ученик школы сможет выразить свои эмоции и отправить знак признания любимому учителю, а педагоги увидят, как сильно ценят их важную работу миллионы людей по всей стране.

Ежегодно ОК запускают тематические проекты к школьному сезону. В сентябре 2021 года соцсеть выпустила серию стикеров со звуком с популярными школьными фразами, а также специальную ленту новостей, посвященную образовательному контенту. В сентябре 2020 года ОК устраивали флешмоб «1 сентября: вчера и сегодня» от Анны Седоковой и Регины Тодоренко, а также спецпроект «Поставь оценки друзьям».