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Жители Самарской области смогут "написать" ИТ-диктант

8 сентября 2021 11:23
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Жители Самарской области смогут написать ИТ-диктант

13 сентября с 00:01 до 23:59 Самарская область присоединится к проведению всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант 2021», позволяющей сформировать цифровые компетенции, которые заложены в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

Всероссийский диктант по информационным технологиям «ИТ-диктант» в 2021 году пройдтет во всех регионах страны, на сайте ит-диктант.рф.

В Самарской области организованы дополнительные площадки: в Самаре «ИТ-диктант» «напишут» в Самарском экономическом университете и в Центре детско-юношеского технического творчества IT-cube. В Тольяттинском государственном университете диктант пройдёт в Точке кипения ТГУ.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста – в России его ежегодно отмечают в 256-й день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи восьмиразрядного байта.

ИТ-диктант – это набор тестовых заданий разного уровня сложности: от основ работы с компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, как блокчейн и интернет вещей.

«Главная цель ИТ-диктанта – определение и повышение уровня цифровой грамотности. Результаты позволят каждому участнику не только получить независимую оценку своих знаний, но и дадут необходимую информацию организаторам для формирования образовательных программ по освоению цифровых компетенций, которые заложены в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики», - пояснили в департаменте информационных технологий и связи Самарской области.

Фото: Pixabay.com

 

 

Теги: IT программирование

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