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Жители Самарской области рассказали, почему отказываются от высшего образования

29 октября 2021 13:17
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Жители Самарской области рассказали, почему отказываются от высшего образования

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила у работников Самарской области, не получившихся высшее образование, почему они решили не поступать в вуз.

По результатам опроса, каждый десятый (12%) работник области отметил, что не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Самой распространённой причиной, по которой работники Самарской области решили не получать диплом высшего ученого заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройство. Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55%.

Не менее распространено и мнение о том, что учеба в вузе – это пустая трата времени и лучше учится сразу на работе. Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже/техникуме получить гораздо выгоднее. 

Теги: Опрос

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