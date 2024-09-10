Жители Самарской области могут подать заявку на просветительскую награду Знание.Премия

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Просветительская награда Знание.Премия учреждена Российским обществом «Знание». Она призвана поощрить и признать достижения российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов, блогеров в области просвещения, популяризаторов науки, а также отметить просветительские проекты из разных областей.

В премии 19 номинаций: культура и искусство, история, наука и технологии, бизнес, экономика и право и др. Номинантами могут стать сами просветители — педагоги, лекторы, авторы, популяризаторы науки, тренеры, блогеры, юные и иностранные деятели просвещения; просветительские проекты — фильмы, книги, мероприятия, блоги, платформы; просветительские компании — организации, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности.

Заявку на награду можно подать до 30 сентября на сайте https://award.znanierussia.ru/ . Затем участникам предстоит пройти несколько этапов отбора, оценку экспертов и жюри, а также онлайн-голосование среди пользователей соцсетей.

Напомним, что премия проходит в четвертый раз. В прошлом сезоне было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов. На церемонии награждения, которая состоялась 26 февраля 2024 года в рамках Международной выставки-форума «Россия», объявили имена 29 лауреатов.