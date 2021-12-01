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Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте

1 декабря 2021 13:49
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Жителей Самарской области приглашают принять участие в V Всероссийском правовом диктанте

С 3 по 12 декабря 2021 года пройдет V Всероссийский правовой (юридический) диктант. Принять участие в правовом диктанте могут все желающие в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.

По итогам правового диктанта прошлого года Самарская область вошла в число регионов, которые приняли наиболее активное участие в проверке юридических знаний. Также активность проявили жители Краснодарского края, Тульской, Ульяновской и Ростовской областей.

В этом году в условиях напряженной эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения COVID-19, диктант проводится в режиме онлайн на официальном портале юрдиктант.рф.

В Ассоциации юристов России отмечают, что в 2021 году диктант впервые будет переведен на английский, китайский и португальский языки. Кроме того, участникам будут доступны «Базовый» и «Профессиональный» варианты теста. Также появятся новые форматы. Например, видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов: Конституция Российской Федерации, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав. «Сегодня вопросы повышения юридической грамотности актуальны как никогда. В мае 2021 года Президент России Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. В документе отмечается, что “развитие правового государства, формирование гражданского общества требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод”. Проект Ассоциации юристов России – Всероссийский правовой диктант – помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян, дает возможность каждому желающему узнать свой уровень юридических знаний. А результаты позволят понять, в каких областях мы, профессиональные юристы, должны совершенствовать свою работу, активнее доносить действующие нормы права до широкой общественности», – отметил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Напомним, что первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников. В 2020 году участниками диктанта стали 507 174 гражданина, проживающих в России и за рубежом. Диктант написали во всех субъектах Российской Федерации, а также наши соотечественники из 175 стран. Среди них: Украина, Абхазия, Киргизия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Албания, Австралия, Белоруссия, Германия, Туркмения, Австрия.

Организаторами Всероссийского правового (юридического) диктанта являются Ассоциация юристов России и общественная организация «Деловая Россия», партнерами выступают Министерство иностранных дел Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и другие. 

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