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Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Цифровом Диктанте 2024» с 10 по 28 октября

23 сентября 2024 13:22
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жителей Самарской области приглашают принять участие в «Цифровом Диктанте 2024» с 10 по 28 октября

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024», организованная РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), с 10 по 28 октября пройдёт в пятый раз на сайте цифровойдиктант.рф.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность. Принять участие в нем могут дети (10-13 лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).
В 2024 году проект включает следующие этапы:
● 10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;
● 29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;
● середина ноября — подведение итогов.

«Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя Всероссийскую акцию “Цифровой Диктант”, старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в этом году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг», – комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант», директор РАЭК.

Директор РАЭК также отметил, что цифровая грамотность, в том числе умение работать с цифровыми сервисами и продуктами, – это важнейший элемент, основа кибербезопасности в Сети сегодня.
Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России и в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». «В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями. Предупрежден – значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности – один из приоритетов государства. Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности – одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством», – отметила заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Цифровой Диктант 2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй – цифровым компетенциям, третий – цифровой безопасности, четвертый – новым технологиям, пятый – финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг.

После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.
Напомним, что в 2023 году около 2 млн пользователей начали прохождение «Цифрового Диктанта». Уровень цифровой грамотности россиян составил 6,43 балла из 10. «Отличниками» стали 7,7 тыс. человек. Лидерами по уровню цифровой грамотности в 2023 году среди регионов стали Республика Карелия и Москва (7,34 балла).
Следить за новостями «Цифрового Диктанта» вы можете на сайте акции, а также в социальных сетях VK и ОК.

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