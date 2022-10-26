Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

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С 3 по 8 ноября пройдет ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция состоится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах.

Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов:

20 — общих для всех;

10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами РФ.

Время прохождения – 45 минут.

В онлайн-формате акция пройдет в период с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Принять участие в акции офлайн можно 3 ноября в 11.00 на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и др.