Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

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С 3 по 8 ноября 2022 года пройдет ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Организаторами являются Федеральное агентство по делам национальностей, в Самарской области – департамент внутренней политики Самарской области.

Ежегодно участниками акции становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. В 2021 году к акции присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев. В Самарской области в прошлом году более 80 тысяч человек стали участниками Большого этнографического диктанта. Из 85 субъектов РФ Самарская область заняла 6 место по количеству участников.

Цель проведения Диктанта - привлечение внимания к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Знание народных традиций и обычаев способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень этнографической грамотности у людей, проживающих в нашей стране.

Задания для участников до 16 лет будут состоять из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов:

20 — общих для всех;

10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Время прохождения – 45 минут.

В онлайн-формате акция пройдет в период с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru в каждом субъекте Российской Федерации и за рубежом. Принять участие в акции офлайн можно 3 ноября в 11.00 на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и др.