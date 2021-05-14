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«Жигулёвская долина» войдет в ряды участников уникальной образовательной программы – «Стартап как диплом»

14 мая 2021 10:03
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Жигулёвская долина войдет в ряды участников уникальной образовательной программы – Стартап как диплом»

«Жигулёвская долина» войдет в ряды участников уникальной образовательной программы – «Стартап как диплом». Об этом стало известно в ходе встречи с ректором Самарского государственного экономического университета Светланой Ашмариной, прошедшей 13 мая в технопарке.

Визит состоялся в рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве и партнёрстве по развитию инновационного трека и взаимной интеграции региональной и университетской экосистем между оператором инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО» и СГЭУ – ведущим профильным вузом Поволжья.

В ходе визита участники встречи обсудили возможные пути совместной реализации Федеральной программы «Стартап как диплом». Это новое направление в системе высшего образования, позволяющее запустить альтернативный процесс, к текущему, традиционному процессу разработки и защиты дипломов выпускниками.

Программа направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы предпринимательства, поддержку стартапов инициативными молодыми специалистами. Выпускная квалификационная работа в формате «Стартап как диплом» будет представлять собой бизнес-проект, разработанный командой студентов, которая должна будет продемонстрировать уровень их готовности к самостоятельной предпринимательской деятельности по их компетенциям.

«Коллаборация с университетами региона позволит реализовать в Самарской области уникальную программу – «Стартап как диплом». Для студентов это возможность совместить приятное и полезное: заниматься тем, что действительно нравится, прокачать свои soft skills, принять участие в составе команды в разработке уникального продукта/услуги/сервиса или технологии, и впоследствии вывести свой продукт на рынок. Для этого на базе технопарка будет создан Стартап-холл, позволяющий учащимся вузов развивать свои инновационные идеи в экосистеме «Жигулёвской долины». Наш технопарк – уникальная «ферма» по выращиванию высокотехнологичного бизнеса со школьной скамьи, позволяющая создать новый формат для развития компетенций по технологическому предпринимательству у студентов», – уверен директор ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

Делегация СГЭУ посетила детский технопарк «Кванториум-63», гостиницу, Конгресс-центр, а также галерею проектов резидентов «Жигулёвской долины».

По итогам встречи был определён вектор взаимодействия в основной образовательной программе СГЭУ по треку предпринимательства и принято решение консолидировать усилия по реализации Федерального проекта «Стартап как диплом».

Теги: вузы жигулевская долина коллаборация Стартап как диплом

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