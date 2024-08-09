Заместители министра промышленности и торговли РФ оценили инновационный потенциал СамГМУ

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России посетили заместители министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева и Василий Шпак. Они побывали в инновационных подразделениях СамГМУ и ознакомились с разработками университета.

В Центре прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» заместителям министра продемонстрировали систему хирургической навигации AUTOPLAN и проект первой «цифровой» операционной в Клиниках СамГМУ с интегрированной в нее системой навигации, автоматизированную рентгенологическую рабочую станцию с системой поддержки принятия врачебных решений, интерактивный 3D-анатомический стол «Пирогов» и линейку реабилитационных тренажеров Revi с интеллектуальной реабилитационной платформой.

Также Екатерина Приезжева и Василий Шпак ознакомились с системой персональных медицинских помощников и платформой обработки данных Health Check Up, тренажером для психорелаксации в виртуальной реальности ReviSide и модульной экспертной виртуальной системой МЭВИС для обучения студентов.

В Инжиниринговом центре СамГМУ гостям показали, как происходит прототипирование и получение предсерийных образцов оборудования любой сложности, а в Центре серийного производства они увидели, как организовано серийное производство собственных продуктов СамГМУ: эндопротезов, системы хирургической навигации AUTOPLAN, аппаратно-программных комплексов ReviMotion и ReviVR, эндопротезов. Заместителям министра также представили «умные эндопротезы», раздвижной индивидуальный эндопротез тазобедренного сустава, индивидуальный экзопротез голени и бедра, «умную одежду» MioBody и «умный ортез» MioOrto для реабилитации.

«Я была наслышана от коллег, видела много того, что представлялось на различных выставках, и сегодня получилось впервые побывать на площадках университета, – говорит Екатерина Приезжева. - Конечно, впечатляют масштабы, очень современный уровень оснащения, технологическое оборудование. Коллеги из СамГМУ делают высокотехнологическую продукцию, идут в тренде, особенно, что касается реабилитации. Практически все, что было представлено, сейчас широко востребовано. И я думаю, что получится найти заказчика в министерстве обороны, в Фонде «Защитники Отечества», в Минтруда. Со стороны Минпромторга, конечно, мы готовы оказать поддержку и в рамках наших общесистемных мер, и в рамках обратного инжиниринга по линии Агентства по технологическому развитию. Можно будет обратиться к нам и воспользоваться инструментами Фонда развития промышленности, которые мы предлагаем. Наше тесное взаимодействие с Минздравом, я думаю, тоже пойдет на пользу тем задачам, которые решаются университетом».

Василий Шпак отметил, СамГМУ имеет очень хорошие заделы и базу, которая была создана при содействии федерального Минздрава и правительства Самарской области.

«За это мы очень благодарны коллегам, и со своей стороны тоже вносим лепту, оказывая меры поддержки, направленные на разработку новых изделий, – подчеркнул заместитель министра. - Динамика видна, в каждый наш визит в СамГМУ появляется что-то новое. Практически все проекты ведутся с опережением графика, это не может не радовать. Со своей стороны, хочу поблагодарить коллектив Самарского государственного медицинского университета, лично ректора Александра Колсанова, команду разработчиков, инженеров, конструкторов, технологов. Действительно, продукция на сегодняшний момент достаточно востребованная. В условиях, когда многие иностранные компании покидают наш рынок, это становится вопросом уже не просто нашей технологической независимости, а вопросом нашей безопасности с точки зрения здоровья. В рамках сегодняшнего визита мы обсудили очередные задачи, которые необходимо решать в интересах системы здравоохранения. Уверен, что коллектив университета при поддержке областного правительства, функционального регулятора в лице федерального Минздрава, и с нашей скромной помощью будет готов взять любую новую высоту».

Фото: пресс-служба СамГМУ