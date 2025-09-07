Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью

97

Об этом сообщил глава партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

"Наша фракция еще в 2017 году предложила отменить домашние задания и учебу по выходным. Осенью мы вновь будем вносит это предложение в Госдуму", — сказал он "Известиям".

Также Миронов добавил, что за грамотное распределение нагрузки и качество домашних заданий отвечают педагоги. Учителей, по его словам, тоже необходимо разгружать, и их зарплата, отметил глава СРЗП, должна быть не менее 200% от средней.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится законопроект об отмене традиционных домашних заданий в российских школах. Вместо них предлагается ввести более творческий формат: проекты, кружки и исследования.