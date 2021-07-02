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Зачислен первый студент пилотной группы «Крыльев Ростеха»

2 июля 2021 10:21
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Зачислен первый студент пилотной группы «Крыльев Ростеха»

1 июля в Самарском национальном исследовательском университете им. С.П. Королева вуз и крупнейшее двигателестроительное предприятие региона «ОДК-Кузнецов» подписали договор с первым абитуриентом проекта «Крылья Ростеха» Виктором Саликовым.

Выпускник окончил школу в селе Новокуровка Самарской области, и по результатам ЕГЭ набрал 244 балла по трем предметам. Виктор стал первым, кто подал документы на участие в программе. Отличные результаты экзаменов и высокий средний балл аттестата позволили ему стать участником образовательного проекта, в рамках которого студенты будут обучаться по специальной программе, ориентированной на новейшие стандарты в области  двигателестроения: дисциплины и модули включают в себя углубленное изучение английского языка и  IT-технологий.

В этом году «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет впервые набирают группу «Крылья Ростеха». После прохождения установленных дополнительных испытаний (собеседование по иностранному языку и собеседование) станут известны имена всех 20 студентов целевого направления проекта.

 

Теги: «Крылья Ростеха» ОДК ОДК-Кузнецов студенты

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