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За год спрос на детские курсы по рисованию и дизайну вырос на треть

7 октября 2024 09:43
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За год спрос на детские курсы по рисованию и дизайну вырос на треть

Родители стараются организовать детям полезный досуг, раскрыть их таланты и потенциал, наконец, просто занять интересным делом. Согласно данным Авито Услуг, в сентябре 2024 года россияне стали чаще отдавать детей на кружки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за год спрос на детские курсы по рисованию и дизайну вырос на треть (+32%), на занятия музыкой — на 13%, на спортивные секции — на 9%, а на уроки иностранного языка — на 6%.

Аналитики Авито Услуг выяснили, какие секции стали самыми популярными у россиян в сентябре 2024 года и как за год изменился спрос на дополнительные занятия для детей.

Топ-5 самых популярных детских секций

В сентябре родители чаще всего отдавали детей на занятия по английскому, который пока не собирается уступать лидерство популярным в последнее время восточным языкам. На втором месте оказались танцы, на третьем — уроки игры на гитаре.

В пятерку самых востребованных детских кружков также вошли тренировки по единоборствам и уроки китайского. За год спрос на  репетиторов по китайскому вырос на четверть (+24%).

Бадминтон и велоспорт — в тренде

Интерес к спортивным секциям стабильно растет. Так, по данным сентября, спрос на занятия по бадминтону на платформе Авито Услуги за год вырос в 2,5 раза.  Велоспортом стали увлекаться почти в два раза чаще, чем в прошлом году.  

«В эпоху смартфонов большинство родителей выбирают для детей спортивные секции. Спорт – это не только здоровье ребёнка, но и развитие дисциплины, что помогает улучшить успеваемость и в школе. Согласно данным Авито Услуг, мы можем проследить, как меняются предпочтения родителей в секциях для детей. Еще пару лет назад наиболее заметно рос спрос на командные виды спорта, в частности, на занятия волейболом, баскетболом, футболом. Сегодня более популярны индивидуальные виды спорта — бадминтон, единоборства, велосипед. Эти дисциплины учат полагаться только на себя и отвечать за свои результаты, что очень важно в современном мире», — отметил Игорь Санников, руководитель категории «Обучение» на Авито Услугах.

Набирают популярность и детские школы дизайна. В сентябре 2024 года россияне стали в два раза чаще (+88%) записывать детей на такие курсы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из причин — рост востребованности дизайнеров на рынке труда, а также мягкие навыки, которые дают такие программы: занятия дизайном развивают творческое мышление и умение мыслить нестандартно, что пригодится в любой профессиональной сфере.

Выбирая музыкальный инструмент для детей, родители стали чаще отдавать предпочтение укулеле. За год спрос на такие занятия вырос в 2,2 раза (+122%). Освоить укулеле намного проще, чем, например, гитару, а значит, шансы то, что ребенок полюбит музыку и не потеряет желание ей заниматься, растут, что мотивирует родителей начинать музыкальное образование детей именно с этого инструмента.

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