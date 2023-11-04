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Юбилейный, V всероссийский экологический диктант пройдет с 9 по 26 ноября во всех субъектах Российской Федерации.

Участником может стать каждый, для этого необходимо зарегистрироваться на портале. Написать диктант можно онлайн или на офлайн-площадках, информация о которых появится на портале.

В этом году просветительский проект расширится, пойдя по пути инклюзии. Специалисты разработали вопросы для детей с особенностями развития. Принять участие в диктанте они смогут вместе с родителями или опекунами.

В экологический диктант - 2023 будут включены вопросы о природе новых территорий. Участники узнают множество интересных фактов про экологические особенности Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В прошлом году 149 тысяч жителей Самарской области приняли участие в экодиктанте, пишет Сова.