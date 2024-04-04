Юбилейный Тотальный диктант пройдет на шести континентах в 40 странах

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Юбилейный Тотальный диктант в 2024 году пройдет на шести континентах и охватит 19 часовых поясов. На территории России в акции примут участие жители 77 регионов в более чем 600 населенных пунктах. За рубежом Тотальный диктант пройдет в 40 странах и 81 городе.

За рубежом принять участие в акции можно будет в 40 государствах — это Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Беларусь, Бельгия, Германия, Греция, Грузия, Египет, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Камбоджа, Коста-Рика, Кыргызстан, Мальта, Марокко, Молдова, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Польша, Португалия, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР. Больше всего площадок за рубежом будет в Узбекистане, Казахстане и Черногории — в этих странах участники смогут написать диктант на 10, 9 и 5 локациях соответственно. В очередной раз Тотальный диктант напишут на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток» в Антарктиде.

«За 20 лет существования акции ее участниками стали в общей сложности около 4 миллионов человек. Диктант писали в 2367 городах по всему миру. Мы объединили десятки тысяч волонтеров-организаторов и создали сообщество популяризаторов русского языка — людей, которые круглый год занимаются продвижением грамотности, русской литературы и культуры по всему миру. Одной из своих целей мы ставим продвижение современной русской литературы, именно поэтому мы каждый год выбираем современного российского писателя в качестве автора текста Тотального диктанта», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Регистрация на площадки откроется 10 апреля.

«Русский язык — одна из немногих ценностей, которая по-настоящему объединяет разбросанных по всему миру представителей нашей культуры. Мы в компании много изучаем особенности мышления, и очевидно, что язык — неотъемлемая часть культурного кода. По тому, как человек пишет и рассуждает, какие подбирает слова и как конструирует фразу, о нем можно понять чуть ли не больше, чем после многочасового разговора. В этом году мы решили основательно подойти к серии совместных мероприятий с Тотальным диктантом и развернем целую программу для тех, кто уважает русский язык и хочет улучшить свои навыки правописания. Сам я буду находиться в день диктанта в Африке, но решил, что это не повод пропускать участие в акции, а повод провести диктант прямо в Касабланке», — поделился планами исполнительный директор ЭФКО Сергей Иванов.

В 2024 году столицей Тотального диктанта по решению жюри выбран Томск. Об этом стало известно 1 февраля на ХII Международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке» в новосибирском Академпарке. Тотальный диктант пройдет 20 апреля по всему миру. Автором текста диктанта в этом году стала российская писательница Анна Матвеева.

Помимо главной площадки акции, куда приедет автор текста лично, в «столичном» городе будет организована студия онлайн-марафона в день проведения акции 20 апреля 2024 года, а также пройдут научно-популярные мероприятия с участием экспертов Тотального диктанта. В честь юбилея акции в Томске также появится уникальный туристический маршрут, рассказывающий о литературной истории города.

В 2024 году «ВКонтакте» стала официальной социальной сетью Тотального диктанта: эксклюзивно в этой соцсети пройдут онлайн-трансляции и просветительские мероприятия, а также 20 апреля состоится онлайн-марафон всероссийской акции по проверке грамотности. Кроме того, участники Тотального диктанта, которые получат оценку «отлично», станут обладателями персональных NFT-дипломов для своего профиля ВК.