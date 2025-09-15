Я нашел ошибку
От дома на ул. Куйбышева в Самаре украли мопед, оборудованный датчиком слежения
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей
Более двух километров труб переложили специалисты "РКС-Самара" бестраншейным методом
Малый и средний бизнес Самарской области может бесплатно пройти акселератор туристической инфраструктуры.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей из сетевого магазина
На автодороге Сергиевск-Челно-Вершины-Липовка произошло возгорание автомобиля
Игорь Осинькин о матче против «Крыльев»: «Судьба подбрасывает интересные совпадения»
В ВТБ предупредили о новой схеме аферистов с участием школьных психологов
Яндекс Учебник поможет самарским педагогам проверить знания по информатике у школьников 5–11-х классов и студентов колледжей

15 сентября 2025 13:07
45
Тестирование проводится по темам информатики, программированию и цифровой грамотности. Весной в нём участвовали больше 322 тысяч учеников по всей России.

С 8 сентября по 19 октября образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведёт диагностику по информатике для школьников 5–11-х классов и студентов среднего профессионального образования. С помощью платформы педагоги проверят знания учеников в четырёх областях:

  • цифровая грамотность
  • теоретические основы информатики
  • информационные технологии
  • алгоритмы и программирование

Оценка проводится в формате онлайн-тестирования, а его прохождение занимает 45 минут. Вопросы учитывают степень погружения в предмет: для 5–7-х классов подготовлен общий урок, уроки для 8–11-х классов и колледжей адаптированы к программе каждого класса и курса.

Дважды за диагностику преподаватели увидят промежуточные результаты. Такой подход поможет уже во время теста выявить зоны, которые требуют дополнительной проработки, и скорректировать учебный план. Финальный отчёт педагоги получат после завершения диагностики и смогут сравнить его с результатами прошлого года. Это позволяет построить образовательную траекторию не только для класса в целом, но и для отдельных учеников. Помимо отчётов, по результатам диагностики платформа предложит уроки для отработки пробелов в знаниях.

«Диагностика — это современный инструмент объективной оценки знаний учащихся. Она проводится в увлекательном интерактивном формате и становится надёжным помощником педагогов в разработке эффективных методик обучения информатике. Наша главная цель — повышение уровня ИТ-грамотности школьников, что важно в эпоху цифровизации. Детальный анализ результатов позволяет точно определить направления развития образовательного процесса и выстроить оптимальную траекторию обучения. Добавлю, что, по результатам весенней диагностики, ученики преподавателей из программы профессионального развития Яндекс Учебника „Кадровый резерв“ показали результат на 20% выше среднего», — отмечает руководитель специальных проектов Яндекс Учебника Дмитрий Кононов.

В диагностике, прошедшей в марте — апреле, участвовали больше 2 тысяч учеников из Самарской области. Результаты показали, что лучше всего школьники и студенты колледжей владеют темой «Теоретические основы информатики» (решаемость — 53,3%), хуже — «Алгоритмизация и основы программирования» (44,9%). Хорошие результаты можно отметить по направлению «Информационные технологии» (53,0%). Решаемость по теме «Цифровая грамотность» составила 52,1%. В целом результаты показали достаточный уровень общей подготовки учащихся по информатике, однако заметны пробелы в практических навыках программирования.

