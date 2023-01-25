Выпускница Самарского политеха организовала коворкинг

203

В швейном коворкинге «Территория моды» изготавливают не только плащ-палатки, аптечки, маскировочные сети, но и кровоостанавливающие жгуты для военнослужащих. Эта продукция уже обрела популярность и используется также в местных больницах. Одна из основателей коворкинга "Территория моды" - выпускница факультета дизайна Самарского политеха, член Союза дизайнеров России, художник-модельер Мария Казак.



– Прошлой осенью возникла идея объединить усилия с моим партнером - производителем портновских манекенов Виталием Сылкой, - объясняет Мария Казак. - Сейчас высок спрос на производство элементов экипировки для наших бойцов в зоне СВО. Холдинг «Глобал Вижн» предоставил помещение для швейного коворкинга на 3 этаже ТК «Аутлет Молл» (бывший ТК «Московский»). С сентября 2022 года благодаря волонтерам мы начали выпускать тактические аптечки, конструкцию и технологию для которых разработали сами. К настоящему времени изготовили и передали в гуманитарные фонды около тысячи аптечек. Еще одно востребованное изделие нашего производства - плащ-пончо. Мы соединили в нем несколько функций: он может использоваться в качестве накидки от дождя и ветра, мягких носилок и тента. Плащ водонепроницаемый, сворачивается в сумку-карман, что очень удобно для хранения и переноски.



Сначала это был исключительно волонтерский проект: материалы закупались на собственные средства организаторов, затем подключились самарские предприниматели, которые помогали оплачивать счета-фактуры, а готовые изделия безвозмездно передавались в общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира».

По словам Марии Казак, теперь часть сотрудников из числа волонтеров трудоустроены в коворкинг, имеют квалификацию, выполняют определенную норму и получают деньги за свою работу. В организацию поступают заказы на изготовление необходимых для военнослужащих изделий. Сами бойцы тестируют их и высказывают свои пожелания. Работа для волонтеров тоже всегда найдется. Она не требует специальной подготовки. К примеру, сейчас в коворкинге желающие могут плести маскировочные сети для отправки с гуманитарной помощью в зону боевых действий.