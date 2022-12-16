Выпускников 2023 года приглашают на День открытых дверей в СГСПУ

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18 декабря в 11:00 в рамках I Межрегионального фестиваля возможностей «Проверь себя! Поверь в себя!» пройдут Дни открытых дверей факультетов Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) в форме мастер-классов, викторины и интерактивных программ для обучающихся по различным специальностям.

Целью мероприятия является знакомство учащихся выпускных классов средних общеобразовательных учреждений Самарской области с направлениями подготовки (специальностями), по которым ведется подготовка в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» и условиями поступления в 2023 году. В ходе проведения Дня открытых дверей участники получат рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории в соответствии с выявленными способностями, а также по выбору будущей профессии (профессиональной области деятельности), сообщает пресс-служба СГСПУ.

Дата: 18 декабря 2022 г.

Время: 11:00 – 14:00

Адрес: ул. Блюхера, 25 (корпус №8); ул. Антонова-Овсеенко, 24 (корпус №9)

Фото: пресс-служба СГСПУ