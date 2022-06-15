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Выпускники самарского вуза смогут наладить массовое производство самолетов и спутников

15 июня 2022 09:01
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Вуз подал заявку – проект передовой инженерной школы с описанием того, как будет изменяться инженерное образование в университете до 2030 года.

В России стартовал крупнейший проект, призванный обеспечить страну не только самолетами, ракетами, группировками спутников, но и юными кадрами, которые смогут организовать их массовое производство. Речь о передовых инженерных школах, которые откроются по всей стране. Среди потенциальных площадок - Самарский университет им. Королева.

Вуз подал заявку – проект передовой инженерной школы с описанием того, как будет изменяться инженерное образование в университете до 2030 года. Об этом рассказал ректор университета Владимир Богатырев в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области.

Проект возник не на пустом месте, скорее это требование времени: техника постоянно усложняется; кроме того, страна держит курс на импортозамещение, поэтому инженерное образование должно измениться, стать динамичнее, масштабнее, амбициознее. По словам Владимира Богатырева, уже недостаточно выпускать единичные самолеты, спутники или ракеты. России нужен собственный воздушный парк судов, своя независимая система спутников, раздающих интернет.

«Для этого нужны новые технологии масштабного производства, причем такого, когда можно быстро стартовать и производить новые изделия. При этом каждое изделие должно быть адаптировано под того или иного пользователя. Несмотря на его массовость. Каждая авиакомпания какие-то особые требования предъявляет к тем же самолетам, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому изделию, – рассказал Владимир Богатырев. – И это массовое производство и самолетов, и спутников в нашей стране не было отлажено. Университет увидел это, взял на себя именно эту задачу: адаптировать образовательные программы под такие потребности, под эти новые вызовы, чтобы выпускники университета, когда придут работать на предприятия, были готовы эти новые технологии подхватить».

Для этого в рамках передовой инженерной школы на базе университета будут созданы новые опытно-экспериментальные производства, на которых студенты научатся создавать спутники (в меньших масштабах), причем не единичные, а освоят поточные производства. Аналогично с другими изделиями ракетно-космической техники, например, двигателями.

«Понятно, что мы огромный двигатель в университете не создадим, но малый газотурбинный двигатель вполне можем спроектировать, напечатать на 3d принтере и испытать», – отметил ректор Самарского университета.

 

Фото:   pxhere.com

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