Выпускники рассказали о нарушениях на ЕГЭ

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Школьники, которые в этом году сдавали ЕГЭ, рассказали о нарушениях во время экзамена. С ними столкнулись 14% опрошенных выпускников. Каждый шестой абитуриент признался, что стал свидетелем списывания со стороны других участников единого госэкзамена. В целом схитрить и воспользоваться шпаргалкой во время ЕГЭ абсолютно реально, рассказали 64% опрошенных. Таковы результаты опроса образовательной компании MAXIMUM Education. Эксклюзивно исследование вышло сегодня в Газете.ru.

16% учащихся заявили, что некоторых учеников удаляли из аудитории за нарушения.

Две трети опрошенных (64%) рассказали о том, что испытывали сильный стресс во время экзамена. Больше всего школьников нервировала атмосфера тотального контроля - наличие камер и металлоискателей, об этом заявили 39% выпускников. Примерно такое же количество учеников (36%) испытывали стресс из-за большого влияния экзамена на их жизнь и чувства ответственности. Каждый пятый переживал, что не успеет решить все задания, 3% испытывали стресс из-за давления со стороны наблюдателей.

Две трети школьников признались, что еще один месяц подготовки им бы не помешал. По мнению 18% опрошенных, времени перед экзаменами было даже слишком много. Однако 13% выпускников не успели подготовиться должным образом, так как им не хватило времени. Тем не менее, более половины (53%) опрошенных рассказали, что задания в этом году не стали для них сюрпризом и совпали по уровню сложности с ожиданиями. 26% респондентов посчитали, что КИМы оказались даже легче, чем они думали. При этом каждый пятый выпускник рассказал, что задания показались более сложными, чем ожидалось.

Ровно половина опрошенных одиннадцатиклассников сдавала три предмета на ЕГЭ, 44% выпускников выбрали четыре дисциплины для сдачи, 5% респондентов пробовали свои силы в пяти предметах. И лишь 1% учащихся сдавал экзамены более чем по пяти дисциплинам.

При этом, 23% школьников планируют набрать около 200-230 баллов за все экзамены, еще 22% рассчитывают на сумму в 150-200 баллов.

Треть опрошенных ставит глобальные цели и надеется получить 250 баллов. 15% выпускников считают, что им для поступления хватит 230-250 баллов. И около 7% одиннадцатиклассников уверены, что не смогут набрать и 150 баллов.

Исследование проводилось образовательной компанией MAXIMUM Education с 27 по 30 июня среди учащихся 11-х классов. Метод проведения исследования — опрос по электронной почте, количество участников — более 2,1 тыс. человек, география — все регионы России.