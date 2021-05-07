Выпускник Новокуйбышевского колледжа выиграл «золото» чемпионата WorldSkills UK 

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Объявлены результаты чемпионата WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test, где молодые специалисты из России, Англии, Финляндии, Польши, Бельгии и Намибии состязались в профессиональном мастерстве по компетенции «Поварское дело». Организатор соревнования – организация WorldSkills UK (Великобритания).

Бронзу получил участник из Бельгии Guillaume Hermans, серебро поделили между собой два конкурсанта: Hiep Nguyen из Финляндии и Bartek Wicerek из Польши. Золотую медаль взял уроженец Новокуйбышевска, член расширенного состава национальной сборной «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Герман Афанасьев.

Его альма матер, Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж, имеет аккредитацию специализированного центра по компетенции «Поваренное дело». Сегодня учреждение совершенствует свою материально-техническую базу в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение стало получателем государственного гранта на обустройство новых мастерских для обучения в соответствии со стандартами WorldSkills.

Первенство WorldSkills UK (Invitational) International Pressure Test проходило с 26 по 30 апреля в дистанционном формате, эксперты оценивали работу участников удаленно в режиме онлайн. Ежедневно в течение 4 часов конкурсанты выполняли несколько заданий. Среди них - фингер-фуд (пища, предназначенная для употребления руками) с креветкой и мясом, вегетарианские закуски, нарезка «Жульен», десерт «Прекрасная Елена» в авторской подаче, вегетарианская фаршированная цветная паста и филе цыпленка с тремя гарнирами и грибным соусом.

«В соревнованиях участвовали представители стран, в том числе входящих в ТОП-10 медальных зачетов традиционных первенств по стандартам WorldSkills. В частности, Польша – серебряный призер чемпионата мира 2019 года. Это была отличная возможность обменяться опытом, удаленно протестировать нашу стратегию подготовки и провести тренировку в стрессовых условиях международных состязаний. Обязательно продолжим такую практику и будем пробовать новые форматы», - прокомментировал международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело» Евгений Иришкин.

«Наша задача - готовить для экономики кадры на уровне мировых стандартов, и мы к этому стремимся», - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.