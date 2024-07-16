Вячеслав Федорищев встретился со студентами-участниками программы стажировки в областном правительстве

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В понедельник, 15 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился со студентами, которые будут проходить стажировку в региональных органах исполнительной власти.

«Здорово, что у вас сейчас есть такое желание и стремление, – обратился к студентам глава региона. – Если у вас такое желание появилось, значит, вы точно будете успешными, получите базовые знания, поймете, как мы работаем, как работают министерства».

Вячеслав Федорищев рекомендовал им пробовать самые разные сферы деятельности и не бояться выбирать направления, которые на первый взгляд кажутся непопулярными.

«Какие бы задачи перед вами сейчас не стояли, слушайте себя, слушайте свое сердце. Понимайте, где вы можете развиваться профессионально, потому что даже в вашем достаточно юном возрасте можно совершать большие прорывы, можно предлагать нестандартные решения», – посоветовал руководитель области.

На протяжении полутора месяцев более 30 студентов из 10 вузов Самарской области будут стажироваться в региональных органах власти. Лидером среди образовательных организаций стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Также большое количество студентов из Самарского экономического университета, Самарского государственного технического университета и Самарского государственного института культуры решили попробовать свои возможности на государственной службе.

Как отметил врио вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко, стажировка направлена на вовлечение молодых людей в разработку программы социально-экономического развития региона, а также их погружение в социально-экономическую политику. Наиболее успешные участники войдут в кадровый резерв и получат возможность трудоустройства в органы исполнительной власти Самарской области.

В рамках программы стажировки студенты пройдут теоретическую подготовку, освоят профессиональные компетенции, подготовят свои проекты и предложения в программу развития Самарской области.

На встрече студенты рассказали руководителю 63-го региона о своих планах и ожиданиях, а также высказали пожелания по выбору профильного ведомства. Так, студент ФГБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Иван Лаврентьев, обучаясь в Москве, обратился к руководителю области с инициативой пройти стажировку в региональном Правительстве. По распределению его направили в областное министерство экономического развития и инвестиций. «Действительно, это именно то министерство, которое охватывает всю политику области, затрагивая другие профильные министерства. Поэтому я доволен тем, чем буду заниматься», — поделился молодой человек.

Дарья Дружинина из ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» ранее проходила практику в департаменте информационной политики Администрации Губернатора Самарской области. Теперь девушка хотела бы продолжить ее в управлении пресс-службы Губернатора. Студентка отметила: «Было бы здорово рассказывать о достопримечательностях Самарской области, потому что Самара – город-курорт, и все должны знать о наших красивых местах».

Выпускница ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» Елизавета Андреева выбрала для себя сферу энергетики и ЖКХ – это соответствует ее профильному образованию, и девушка намерена дальше развиваться в этом направлении.

В завершение встречи молодые люди пожелали главе региона всего настоящего, искреннего, доброго и достижения целей.

«Все мои цели и мечты связаны с Самарской областью, а вы мне в этом помогайте», — заключил Вячеслав Федорищев.