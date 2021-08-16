Вузы Самарской области могут получить бессрочную аккредитацию со следующего года

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На смену периодической аккредитации вузов уже в следующем году придет аккредитационный мониторинг.

Об этом заявила руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Она отметила, что проблема субъективности в проведении аккредитации приводит к тому, что вуз может лишиться лицензии, даже если причины противоречат здравому смыслу. В результате в проигрыше оказываются и вуз, которому нужно снова проходить процедуру аккредитации, чтобы вернуть лицензию, и студенты, которые не могут завершить обучение и получить заслуженный диплом.

Сейчас процедура аккредитации в значительной степени формализована, а оценка образовательных программ сводится к проверке на формальное соответствие требованиям Федеральной государственной образовательной программы (ФГОС). Елена Шмелева отметила, что среди аккредитационных требований существует много таких, которые никак не относятся к качеству преподавания и, по сути, работают сами на себя. Тем не менее, вузы вынуждены тратить огромное количество времени и сил на то, чтобы соответствовать им и иметь возможность продолжать работать.

«В ряде случаев мерилом соответствия ФГОС являются очень субъективные вещи. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС», - заявила Елена Шмелева.

В настоящий момент уже производится разработка аккредитационных показателей. Они будут максимально приближены к целям качественного преподавания, а не для формальной отчетности.

«Важно, чтобы каждый включился в ту работу, которую мы сейчас можем начать на платформе ОНФ. Мы бы хотели, чтобы сбор показателей не был связан с заполнением форм, а автоматически генерировался из мониторингов вузов, – подчеркнула Елена Шмелева. – Это во многом снизит нагрузку на коллективы, которые занимаются тем, чтобы соответствовать существующим сегодня показателям».

В начале августа Елена Шмелева посетила с рабочим визитом Самарский университет им. Королева. В ходе встречи руководитель «Сириуса» ознакомилась с работой профильных научных лабораторий университета и приняла участие в круглом столе, посвященном выявлению и развитию талантов у школьников и студентов.