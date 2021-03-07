Вузы России смогут проводить сессию дистанционно с использованием биометрии

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Российские вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в 2021/2022 учебном году дистанционно. Право принять такое решение руководству учебного заведения дает подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановление, сообщила пресс-служба кабмина в воскресенье, передает ТАСС.

"В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Такое право им дает постановление, подписанное Михаилом Мишустиным. Потребуется также согласие самого студента", - говорится в сообщении.

Дистанционный формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, которые смогут не приезжать в вуз для сдачи экзаменов.

Фото: pexels