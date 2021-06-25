Я нашел ошибку
Главные новости:
В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.
Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов
При этом, по словам Анатолия Антонова, Москва продолжит бороться.
Посол РФ в США Антонов: "Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость"
ВОЗ выступила против требования сертификата вакцинации при путешествиях.
ВОЗ: "Мы пока до конца не знаем, до какой степени вакцинация противостоит распространению болезни"
 В соревнованиях по упрощенным правилам в мини-футбол приняли участие 17 команд со всей губернии.
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
Данила — воспитанник самарского футбола.
"Крылья Советов" продлили контракт с полузащитником Данилой Смирновым
У нее поражено 75% лёгких.
Состояние певицы МакSим "стабильно тяжёлое"
Мероприятие включает в себя турнир по боксу и чемпионат по силе и серии ударов.
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
На спортивные турниры съедутся представители разных регионов и стран.
Открыта регистрация спортсменов на Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
«Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить открытие выставки «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов

25 июня 2021 21:51
71
В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.

В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

"Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы", - уточнили в ведомстве.

 

Теги: вакцинация вузы общежитие студенты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
6 из 10 родителей абитуриентов против вакцинации ради очного обучения их детей
23 июня 2021, 12:03
6 из 10 родителей абитуриентов против вакцинации ради очного обучения их детей
Ректоры московских вузов предложили допускать к очным занятиям лишь вакцинированных от COVID-19 студентов, остальных студентов оставить на удаленке. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
449
Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску
21 мая 2021, 13:45
Студенты Самарского университета им. Королева задали вопросы Илону Маску
Основатель SpaceX заявил, что корпорация подбирает специалистов из студенческих команд, занимающихся ракетостроением. Образование
775
В Самаре преподаватель вуза брала взятки от студентов
21 мая 2021, 13:29
В Самаре преподаватель вуза брала взятки от студентов
Денежные средства предназначались за проставление отметок о сдаче зачетов 10 студентам без фактической проверки знаний. Криминал
665
В центре внимания
Дмитрий Азаров подписал соглашение с Транснефтью об участии компании в социально значимых проектах Самарской области.
25 июня 2021  17:36
Самарская область и «Транснефть» расширяют сотрудничество
231
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
25 июня 2021  13:25
Резкий скачок: 166 заболевших коронавирусом в Самарской области за сутки
415
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
25 июня 2021  11:26
В выходные дни мобильный пункт вакцинации будет работать в Самаре в Струковском парке и возле набережной
307
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
25 июня 2021  11:11
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в приемной Президента России
285
Самарские леса снова закрыли для посещения
25 июня 2021  10:14
Самарские леса снова закрыли для посещения
311
Весь список