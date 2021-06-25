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Вузы имеют право принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период сложных эпидемиологических ситуаций по своему усмотрению, заявили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг", - заявили в министерстве.

В свою очередь Минобрнауки проводит работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться.

"Кроме того, вуз несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, в том числе при проведении практической подготовки, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации при реализации образовательной программы", - уточнили в ведомстве.