Вузам и колледжам хотят упростить получение госаккредитации

145

Правда, это должно коснуться только тех учреждений, чьи образовательные программы прошли проверку на качество.



Сейчас вузы не могут получить государственную аккредитацию на программы обучения, рассчитанные меньше чем на один год. Парламентарии предлагают дать университетам и институтам такую возможность. А те учебные заведения, которым в аккредитации отказали, смогут подать заявление повторно не раньше чем через полгода. Так они получат возможность поработать над качеством образования. Соответствующий законопроект 2 августа внесен на рассмотрение Госдумы. Как, согласно предложенным нововведениям, школы, колледжи и вузы должны получать свидетельство о госаккредитации, разбиралась «Парламентская газета».



Законопроект, разработанный депутатами Комитета Госдумы по науке и высшему образованию совместно с сенатором Лилией Гумеровой, вносит поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Сейчас вузы могут подать на госаккредитацию свои программы только в том случае, если они длятся больше года. Связано это с основными условиями получения свидетельства. Программу должны посещать студенты, отучившиеся по ней хотя бы год и сдавшие экзамены или зачеты за этот срок.

При этом в российских высших учебных заведениях есть программы и с меньшим сроком обучения, например, магистратура, сказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Парламентарии предлагают аккредитовывать программы среднего профессионального образования, магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки даже в том случае, если они длятся меньше года. «Инициатива сделает процедуру удобнее и понятнее для вузов», — сказал Мажуга.

Еще одно нововведение — возможность подписать заявление, поданное через портал госуслуг, усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Парламентарии также предлагают запретить учебным заведениям, которым отказали в аккредитации, сразу же подавать заявления повторно. Теперь они смогут сделать это не раньше чем через шесть месяцев после отказа. У вузов и школ будет срок, чтобы исправить все недочеты в качестве образования.