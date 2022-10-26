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В Точке кипения Политеха прошел внутривузовский этап университетской лиги Science Slam

26 октября 2022 15:47
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За победу в научной битве сразились шесть ученых, а поддержать их пришли более 120 студентов, сотрудников и гостей нашего вуза.

25 октября в Точке кипения Политеха прошел внутривузовский этап университетской лиги Science Slam. За победу в научной битве сразились шесть ученых, а поддержать их пришли более 120 студентов, сотрудников и гостей нашего вуза. Каждый из выступающих интересно и доступно представил свое научное исследование аудитории, а в роли беспристрастного судьи выступил шумомер. После замера громкости зрительских аплодисментов определился чемпион. Им стала магистрантка факультета машиностроения, металлургии и транспорта Злата Гудиминко, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Выступление студентки было посвящено современным разработкам на основе порошковой нитрит-карбидной керамики. Вместе со Златой зрители «заглянули внутрь порошка» и попробовали соединить кремний с алюминием, чтобы получить идеальную смесь. Молодой ученый рассказала о выборе правильных пропорций компонентов, о желаемых свойствах готовой смеси и о возможностях ее дальнейшего использования. Оказалось, что из такого порошка можно изготовить, например, коррозионностойкие покрытия на инструменты, микроэлектронику, части солнечной батареи. Особое внимание в своем выступлении студентка Политеха уделила технологии СВС – самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу – которая лежит в основе ее работы.

К докладу Злата подошла нестандартно и сравнила свое исследование в области производства наноматериалов с обыденными, привычными каждому процессами – игрой в боулинг, приготовлением шарлотки, просмотром фильмов. Оригинальная манера выступления помогла девушке завоевать внимание аудитории и вызвать самые громкие аплодисменты.

– Я даже не ожидала такой большой поддержки со стороны зрителей, – поделилась она впечатлениями после победы. – Я, конечно, рада, что мой проект смог заинтересовать и ученых, и тех, кто далек от науки. Впереди команду нашей кафедры «Металловедение, порошковая металлургия и наноматериалы» ждет серьезная работа – изготовить большую партию нитрид-карбидного порошка, исследовать свойства продукции и найти партнеров для сотрудничества.

Теперь Злата, как победитель научной битвы Политеха, представит родной вуз на региональном уровне. Всего в программе университетской лиги Science Slam запланированы 100 слэмов на базе учебных заведений, по итогам которых лучшие участники встретятся на площадках шести региональных слэмов. Наконец, шесть лидеров выступят на Всероссийском университетском Science Slam в рамках Конгресса молодых ученых.

Партнеры проекта – Ассоциация Science Slam Россия, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ВКонтакте.

– Слэм – это не столько развлекательный проект, сколько возможность представить свои научные разработки, достижения, заинтересовать зрителей. Битва ученых, которую мы сегодня проводим, – первая на базе Политеха. Я уверен, она станет началом большой истории по популяризации науки, – подчеркнул проректор по интеграционным проектам университета Антон Еремин.

 

Фото Арсения Самогорова

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