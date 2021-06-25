Всероссийский выпускной-2021 пройдет сегодня в онлайн-формате

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Всероссийский выпускной-2021 для школьников из-за распространения коронавируса пройдет сегодня в онлайн-формате. Трансляция выпускного состоится с 12 до 15 часов по московскому времени в официальном аккаунте Минпросвещения в соцсети "ВКонтакте".

Выпускников ждут "напутствия педагогов, звёзд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы.

Ребят поздравят Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Фёдорова и другие. Также выпускников поздравит глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Для пользователей социальной сети "Одноклассники" пройдёт марафон, в рамках которого под единым хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года, сообщае Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com