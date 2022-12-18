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Всероссийский студфорум «Твой Ход-2022»: победителем одноименного конкурса стала команда СамГТУ

18 декабря 2022 21:56
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Заслуженной наградой для победителей стала премия в размере 1 миллиона рублей.

Сделали Ход на миллион: в Москве завершился Всероссийский студфорум «Твой Ход-2022».

Победителем одноименного конкурса стала команда Самарского политеха с проектом «Добро пожаловать в педагогическую профессию, или небезразличным вход разрешен». Заслуженной наградой для победителей стала премия в размере 1 миллиона рублей.
В состав команды проекта вошли студенты вуза - Елизавета Козленкова, Валерия Островерх, Дарья Трусова и завкафедрой «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный» Юлия Лопухова.

Гранты Всероссийского конкурса получили проекты Самарского университета:
на реализацию творческого фестиваля молодежи «Праздник улицы В.П. Лукачева» в 2023 году экспертная комиссия рекомендовала выделить грант в размере 650 тысяч рублей. На конкурс проект представила председатель Совета обучающихся Валерия Богаткина.

Проект «7 Молодежная аэрокосмическая конференция «Луноход-1» активиста Молодежной аэрокосмической школы и Центра беспилотных систем Татьяны Старостиной получил грант в размере 215 тысяч рублей.

Студенты Самарского государственного университета путей сообщения получили памятные подарки, сертификаты, путевки «Больше, чем путешествие»:
Артем Фадеев - вошел в топ идей проекта «Твой ход», выиграл планшет и сертификат на карьерную консультацию с экспертом «Норникель»;

Василиса Емельянова - вошла в топ участников проекта «Твой ход» и выиграла Яндекс станцию и подписку в Яндекс библиотеке;

Ольга Петлина, Екатерина Бакланова, Александр Захаров и Виктория Вагнер выиграли путевки.

Всероссийский студенческий форум «Твой ход — 2022» объединил студентов, ректоров и проректоров из всех регионов страны. Участниками форума стали более 5 тыс. человек. В рамках конкурса участники составляли индивидуальную траекторию профессионального развития и совершенствовали навыки в своей или новой специальности. Реализовать проект им помогали наставники и эксперты из разных регионов России.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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