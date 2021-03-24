Всероссийские проверочные работы напишут более 100 тысяч школьников Самарской области

79

Всю весну, начиная с первого марта и до 21 мая, школьники Самарской области будут писать всероссийские проверочные работы. Главная цель – мониторинг уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и совершенствование преподавания учебных предметов в образовательных организациях.

При этом «оценки в журнал» за эти контрольные не выставляются, а следовательно, никак не скажутся на выставлении годовых отметок, отметок за конкретный учебный период.

«Нам крайне важно посмотреть, как та или иная школа готовит детей, какой уровень знаний у школьников, — отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – По итогам реализации национального проекта «Образование» Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу – Россия должна войти в 10 сильнейших стран мира по качеству общего образования. И всероссийские проверочные работы позволяют нам выявить «пробелы» в знаниях ребят и где-то скорректировать образовательный процесс, оперативно дать методические рекомендации учителям».

Этой весной всероссийские проверочные работы в обязательном порядке напишут ученики 4-8 классов, а вот писать ли федеральные контрольные десяти- и одиннадцатиклассникам – решит руководство образовательной организации.

ВПР в нашем регионе пройдут согласно графику, утвержденному распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 09.03.2021 № 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 2021 году».

С 15 марта по 21 мая проходят ВПР для 4 классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), 5 классов (русский язык, математика, история, биология), 6 и 8 классов (русский язык и математика), 7 классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. Также в обязательном порядке все обучающиеся 7 классов напишут с 1 апреля по 21 мая ВПР по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому). В 2021 году планируется проводить ВПР по иностранному языку при помощи компьютеров.

Особенность этого года в том, что 6 и 8 классы напишут ВПР по четырем предметам, два из которых – это «Русский язык» и «Математика», и по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике. Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели будет направлена школам через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе оценки качества образования. Таким образом, у каждой школы будут свои уникальные варианты заданий. Хоть они и равноценны, они не одинаковы. Это позволит избежать «утечек» заданий в интернет, а значит предотвратить списывания и получить более объективные результаты.

Следует отметить, что ученики с ограниченными возможностями здоровья могут отказаться от написания Всероссийских проверочных работ.

ВПР рекомендуется проводить на 2-4 уроках. Время, отведенное на написание проверочной работы по разным предметам и классам, указано в инструкции по их выполнению.

Фото pixabay.com