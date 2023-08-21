Все школьники начальных классов будут бесплатно получать горячее питание

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С 1 сентября все ученики начальных классов в российских школах – это 7,7 миллиона детей – будут обеспечены бесплатным горячим питанием, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

Поручение президента РФ Владимира Путина по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов реализуется в стране с сентября 2020 года. За это время в 7 раз сократилось количество школ с нарушениями качества поставляемой продукции, в 3 раза уменьшилось количество нарушений к требованиям сбалансированности школьного питания, рассказала Голикова.

В 2023 году на эти цели выделено 67 миллиардов рублей, субсидии получат 88 регионов страны, включая новые регионы и город Байконур, пишет Смотрим.