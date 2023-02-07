В России при поступлении в вузы предложили прибавлять дополнительные баллы за службу в армии

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В России при поступлении в вузы с 2023 года захотели прибавлять дополнительные баллы за службу в армии к общему их числу. Такую инициативу «Единой России» в феврале рассмотрит нижняя палата парламента в первом чтении, пишут «Известия».

По информации издания, Госдума может принять данный законопроект в первом чтении 7 февраля — так, в законе «Об образовании» прохождение весенней службы будет учтено и приравнено к особым достижениям абитуриентов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что подобная мера поощрит людей к исполнению воинской обязанности. Сведения о принятии законопроекта подтвердил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, подчеркнув, что он может быть принят до конца весенней сессии.

«Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан — тех, кто прошел и участвует в СВО. Такая инициатива есть у нашей партии, и надеюсь, мы объединимся», — сказал первый зампред «Единой России» Олег Нилов.