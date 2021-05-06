Воспитанники самарской «Веги» подтвердили высокий уровень знаний на Всероссийской олимпиаде школьников

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В 2021 году каждый третий воспитанник центра для одаренных детей «Вега» стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это самое масштабное в России интеллектуальное состязание, участие в котором является бесплатным и может обеспечить ребенку льготы при поступлении в вуз.

Учебные корпуса «Веги» , где размещаются аудитории, лаборатории и комнаты для проживания иногородних, капитально отремонтированы в рамках нацпроекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В центре, открытом в 2019 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, дети могут заниматься научными исследованиями на самом современном уровне. Более 200 учеников обучаются в "Веге" на постоянной основе, десятки школьников со всей губернии приезжают в центр за знаниями и умениями сверх школьной программы. Создание условий для формирования гармонично развитой личности - важная часть стратегии лидерства главы региона.

В этом году воспитанники самарской «Веги» показали очень высокий результат на ВсОШ по химии и забрали на федеральном этапе четыре призовых места.

«Конкуренция была очень большой. Я выступал в параллели 10-х классов, там соревновались около 100 человек», - говорит один из призеров Дмитрий Дмитриев. «Вега» уникальна тем, что здесь в одном месте скомпоновано всё, что нужно для комфортного проживания и обучения. Эти условия позволяют развиваться », - добавляет другой призер федерального этапа ВсОШ по химии Филипп Бочаров.

«Очень важно, чтобы у талантливых детей, будущих высококлассных специалистов, была возможность расти, учиться, строить карьеру на своей малой родине. Центр для одаренных детей «Вега» работает по специальным программам, позволяющим обеспечить стартовые условия молодежи с высоким потенциалом», - подчёркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. Она отмечает, что участие в олимпиаде помогает школьникам проверить силы и выбрать свой путь в науке. Кроме того, участники олимпиад часто дружат между собой, и среди школьников губернии таким образом формируется свое научное сообщество.

В Самарской области проводится большая работа по вовлечению ребят в олимпиадное движение. Уже два года регион остается в лидерах по числу участников ВсОШ. Так, в 2021 году их количество в губернии составило более 200 тысяч человек. Кроме того, в апреле текущего года Самарский регион уже во второй раз выступил площадкой проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии. За звание лучших боролись более 260 школьников со всей страны, в числе победителей - двое самарских ребят.