Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов ждёт новых участников

Прекрасная новость для всех, кто любит петь, читать стихи и хочет дарить людям радость! Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» объявляет о наборе новых участников.

Чем они занимаются:

Поют! В репертуаре более 200 песен — от ретро-хитов и патриотических композиций до произведений местных авторов.

Выступают! Показывают сатирические сценки, театральные этюды и весёлые куплеты.

Побеждают! Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» — постоянные участники и Лауреаты городских, областных и даже международных конкурсов.

Готовы стать частью творческой семьи?

Присоединяйтесь! Подробности о вступлении можно узнать по телефону: 268-00-42