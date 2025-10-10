Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» Самарского Дворца ветеранов (https://t.me/SamDvoretsVeteranov) ждёт новых участников

Прекрасная новость для всех, кто любит петь, читать стихи и хочет дарить людям радость! Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» объявляет о наборе новых участников.
Чем они занимаются:
Поют! В репертуаре более 200 песен — от ретро-хитов и патриотических композиций до произведений местных авторов.
Выступают! Показывают сатирические сценки, театральные этюды и весёлые куплеты.
Побеждают! Вокально-поэтическая группа «Хорошее настроение» — постоянные участники и Лауреаты городских, областных и даже международных конкурсов.
Готовы стать частью творческой семьи?
Присоединяйтесь! Подробности о вступлении можно узнать по телефону: 268-00-42