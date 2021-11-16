Водные дроны из Тольяттинского госуниверситета, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» послужат в Санкт-Петербурге

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Проекту водного дрона, способного в автоматическом режиме мониторить состояние акватории рек, уже более двух лет.

Первый беспилотник Togliatti Solar Team из ТГУ разработали и собрали совместно со специалистами из АНО «Аиралаб Рус». Проект был призван доказать жизнеспособность идеи, выявить технические нюансы во время полевых экспериментов и привлечь внимание общественности и бизнеса.

Дрон-эколог работает на солнечных элементах и проводит анализ состояния воды с протоколированием результатов онлайн. Это абсолютно автономное компактное судно, не требующее управления с берега. Маршрут движения можно установить заранее (например, в местах возможных сбросов загрязнений в воду). Замеры воды проводятся по нескольким параметрам, все данные передаются на сервер, что исключает возможность фальсификации. Испытания дрона проходили на Волге и были признаны весьма успешными, а в октябре 2018 года беспилотник представили мировому сообществу на Международном конгрессе «интернета вещей» (IoT) в Барселоне.



Теме возобновляемых источников энергии и экологии в Тольяттинском госуниверситете уделяют особенное внимание. В НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» с участием ТГУ реализуется проект «Долгосрочное хранение водорода для альтернативной энергетики».

Участники проекта Togliatti Solar Team по созданию лодки на солнечных батареях добились лидирующих позиций не только в России, но и в Европе. Летом этого года студенческая команда Тольяттинского госуниверситета стала победителем Всероссийских инженерных соревнованиях «Солнечная регата» в Нижнем Новгороде, а в 2019 выиграла международные инженерные соревнования Wildauer Solarbootregatta в немецком Вильдау.

Финальной задачей разработчиков после проведения испытаний на реках Северной столицы и водоёмах Самарской области станет создание небольшого флота дронов, способных выполнять совместные замеры на воде и проводить высокоточный мониторинг экологической обстановки. В дальнейшем российские роботы-экологи могут появиться на водоёмах Африки, Азии и Латинской Америки.

