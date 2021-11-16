Я нашел ошибку
Главные новости:
Водные дроны из Тольяттинского госуниверситета, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» послужат в Санкт-Петербурге
Водные дроны из Тольяттинского госуниверситета, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» послужат в Санкт-Петербурге
Автомобили были доработаны в соответствии с требованиями заказчика.
Более 1700 автомобилей LADA Vesta отправились на службу в ДПС различных российских регионов
В Самаре за сутки заболели 662 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
 В 2021 году к вводу в эксплуатацию запланировано 20 социально-значимых объектов.
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
В Тольяттинском госуниверситете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», создали «растущий» эндопротез
В Тольяттинском госуниверситете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», создали «растущий» эндопротез
Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап.
Сбер открывает регистрацию в студенческий акселератор SberStudent с образовательным контентом от Stanford Online
Помимо этого, Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19.
Продлено до 2024 год действие правил профилактики COVID-19 
Юнармейцы отряда «Набат» развернули копию Знамени Победы и прошли перед ним торжественным маршем, как на Параде Победы.
Воевал за Украину: В Самарской области юнармейцы поздравили фронтовика с 95-летним юбилеем
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
0.29
EUR 82.52
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Водные дроны из Тольяттинского госуниверситета, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» послужат в Санкт-Петербурге

16 ноября 2021 15:54
113
Водные дроны из Тольяттинского госуниверситета, вуза-участника НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» послужат в Санкт-Петербурге

Проекту водного дрона, способного в автоматическом режиме мониторить состояние акватории рек, уже более двух лет.

Первый беспилотник Togliatti Solar Team из ТГУ разработали и собрали совместно со специалистами из АНО «Аиралаб Рус». Проект был призван доказать жизнеспособность идеи, выявить технические нюансы во время полевых экспериментов и привлечь внимание общественности и бизнеса.
Дрон-эколог работает на солнечных элементах и проводит анализ состояния воды с протоколированием результатов онлайн. Это абсолютно автономное компактное судно, не требующее управления с берега. Маршрут движения можно установить заранее (например, в местах возможных сбросов загрязнений в воду). Замеры воды проводятся по нескольким параметрам, все данные передаются на сервер, что исключает возможность фальсификации. Испытания дрона проходили на Волге и были признаны весьма успешными, а в октябре 2018 года беспилотник представили мировому сообществу на Международном конгрессе «интернета вещей» (IoT) в Барселоне.


Теме возобновляемых источников энергии и экологии в Тольяттинском госуниверситете уделяют особенное внимание. В НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» с участием ТГУ реализуется проект «Долгосрочное хранение водорода для альтернативной энергетики».
Участники проекта Togliatti Solar Team по созданию лодки на солнечных батареях добились лидирующих позиций не только в России, но и в Европе. Летом этого года студенческая команда Тольяттинского госуниверситета стала победителем Всероссийских инженерных соревнованиях «Солнечная регата» в Нижнем Новгороде, а в 2019 выиграла международные инженерные соревнования Wildauer Solarbootregatta в немецком Вильдау.
Финальной задачей разработчиков после проведения испытаний на реках Северной столицы и водоёмах Самарской области станет создание небольшого флота дронов, способных выполнять совместные замеры на воде и проводить высокоточный мониторинг экологической обстановки. В дальнейшем российские роботы-экологи могут появиться на водоёмах Африки, Азии и Латинской Америки.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
16 ноября 2021  13:43
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6 тысяч
169
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
169
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
210
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
233
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
220
Весь список