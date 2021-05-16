Вкусный препарат от коронавируса! Теперь со вкусом банана!

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Не верите? А он уже существует! Правда, насчет бананов я загнул, - пока никто не знает, какой запах будет первый. А в остальном все так и есть. Знакомьтесь, Очередное достижение российских ученых – препарат от COVID-19 в виде кисломолочных продуктов. Его разработали в институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Испытания завершатся до конца 2021 года.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, производить съедобную вакцину от коронавируса смогут на любом молокозаводе, Технология уже запатентована. Аналогов в мире нет. Вакцина успешно проходит стадии доклинических испытаний, демонстрируя свою эффективность и безопасность. Общая схема следующая: благодаря специальному кисломолочному продукту в организме начинает вырабатываться белок коронавируса. Он распознается иммунной системой как чужеродный. Это, в свою очередь, ведет к выработке соответствующих антител и цитотоксических лимфоцитов к возбудителю заболевания.

В Самарской области, тем временем, к октябрю намерены привить 60% жителей, чтобы сформировать коллективный иммунитет в регионе. Сейчас уже более 330 000 жителей губернии прошли вакцинацию. А полностью ее завершили (получили и второй компонент двухкомпонентной вакцины) – больше 246 000 человек. Прививки бесплатны. Их можно сделать как в больницах и поликлиниках, так и в торговых центрах Самарской области.