Виктор Кудряшов посетил самарскую школу №6, где для выпускников прозвенел последний звонок

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26 мая 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил самарскую школу №6 им. М.В. Ломоносова, где состоялась торжественная линейка, посвященная Последнему звонку-2021.

Выпускников, учителей и родителей от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и от себя лично поздравил председатель областного Правительства:

«Уже сегодня, после того, как прозвучит последний звонок, вы сделаете первый шаг во взрослую жизнь, полную новых возможностей, новых открытий. Я уверен, что знания и навыки коммуникации, полученные в школе, станут прочным фундаментом, на который вы будете опираться фактически всю свою жизнь».

Директор школы Светлана Кручинина, обращаясь к выпускникам, пожелала им здоровья, счастья и успехов: «Все уроки прошли, все перемены пролетели и все звонки прозвучали. Остался один, самый главный, последний звонок. Тот рубеж, после которого не на словах, а на самом деле вы становитесь взрослыми».

Почетное право дать последний звонок предоставили выпускнику 11 класса, призеру окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, призеру Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского Федерального округа Сергею Лотину и первокласснице Дарье Дьяковой, чья старшая сестра в этом году в числе выпускников шестой школы.

В этот день прозвучало еще много напутственных и благодарственных слов. С особым чувством ребята прощались со школой, в которой провели одиннадцать лет, подтверждая право учиться в «ломоносовской» высокими наградами на предметных олимпиадах, научных чтениях и конференциях.

Имя великого русского ученого Михаила Ломоносова школа №6 носит с 1923 года. С 1945 года с золотой и серебряной медалями школу закончило 477 выпускника. Сегодня на ее базе ежегодно проводятся городская научно-творческая конференция «Ломоносовские чтения», городской конкурс «Новый взгляд» на английском языке, городской турнир по школьному гольфу, школьный шахматный турнир им. Льва Полугаевского – международного гроссмейстера, выпускника школы. Школьный хор «Ave Vita» – многократный победитель и призер фестивалей и конкурсов.

В текущем учебном году «ломоносовскую» школу заканчивает 71 выпускник, при этом 18 ребят претендуют на медаль «За особые успехи в учении». Среди учащихся школы – призеры Всероссийской олимпиады школьников, Интеллектуальной олимпиады школьников Приволжского Федерального округа, лауреаты областных конкурсов различных этапов.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов:

«Мне очень приятно слышать, что многие из вас хотят связать свое будущее с поступлением в вузы Самарской области. Вы знаете, что по решению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова все выпускники школ, которые поступают в вузы нашего региона, в текущем году получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. А главный ваш стимул остаться – это любовь к нашей области, к нашему городу. Здесь прекрасное образование и отличные возможности, чтобы каждый молодой человек проявил свои способности в полной мере и нашел себя в жизни. Правительству области крайне важно собрать в регионе команду творческих людей, профессионалов. Будущее за вами!»