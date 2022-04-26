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Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних

26 апреля 2022 18:15
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На заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав подняли тему школьных прогулов.

Во вторник, 26 апреля 2022 года, первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.

Совещание началось с анализа профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними в тех образовательных учреждениях региона, где растет число подростков, поставленных на учет за систематические пропуски учебных занятий, употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ.

Заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская рассказала, что на 1 апреля текущего года в 136 образовательных организациях региона выявлено 250 обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается изменение в лучшую сторону.

Чаще всего пропускают учебные занятия школьники 5-8 классов (на учете находится 77 ребят). Основными причинами министерство образования называет отсутствие интереса к обучению, низкую успеваемость, антиобщественное поведение. К факторам, способствующим нарушению учащимися требований законодательства об образовании, относятся неблагополучие семей, отсутствие контроля со стороны родителей или законных представителей обучающихся, ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию своих детей.

«В целом по итогам прошлого года в Самарской области зафиксировано снижение подростковой преступности на 30%. Однако эта тема требует постоянного контроля со стороны всех уполномоченных органов. И понятно, что систематические прогулы школы или среднего учебного заведения подростком ни к чему хорошему привести не могут. С этим явлением, безусловно, необходимо бороться», - отметил Виктор Кудряшов.

С подростками, без уважительных причин систематически пропускающими учебные занятия, проводится индивидуальная работа. Принимаются меры по повышению успеваемости, проводятся дополнительные занятия по учебным предметам, дети вовлекаются во внеучебную деятельность. Педагоги посещают семьи, выясняют причины прогулов, знакомятся с условиями проживания, беседуют с детьми и их родителями, информируют их о детском телефоне доверия, службах помощи в кризисных ситуациях. Договариваются о порядке и способах ежедневного информирования родителей о посещении ребенком учебных занятий. В случае конфликтной ситуации в семье принимаются меры по урегулированию конфликта, том числе с помощью психологических центров.

Если положительной динамики нет, ситуация рассматривается на заседании Совета профилактики, информируются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом в целях устранения причин пропусков ребенком занятий на каждого учащегося составляется план индивидуальных мероприятий.

На особом контроле находится категория подростков, употребляющих алкоголь и психоактивные вещества. Данные о таких несовершеннолетних собираются ежеквартально. На начало апреля в 132 образовательных организациях Самарской области на профилактическом учете состоит 207 обучающихся данной категории.

«В настоящее время школа фактически не только учит, но и устраняет пробелы в воспитании. К сожалению, не везде в семьях этому уделяется большое внимание. И если школа, другие субъекты профилактики сейчас ослабят свои усилия, ситуация может оказаться критичной, потому что у подростков сегодня достаточно много соблазнов, - считает председатель Правительства Самарской области. - Детей, систематически пропускающих занятия, всегда нужно сопровождать индивидуально. Причины такого поведения разные – отсутствие контроля со стороны родителей, интереса к учебе, низкая самооценка. Поэтому здесь нужен индивидуальный подход. Находить такие подходы к ученикам, их семьям – одна из задач классных руководителей. Кроме того, совместно с психологами очень важно менять представление ребенка об успехе, действительных ценностях и приоритетах».

Виктор Кудряшов поручил профильным министерствам в преддверии школьных каникул организовать летний досуг детей и подростков, имеющих проблемы с поведением: «Обязательно нужно предпринять особые усилия по их трудоустройству, организовать наставников. Очень важно, чтобы на месте работы за ребенком был присмотр. Важно суметь вовлечь этих ребят в летний отдых. Например, на лето у нас запланирована большая спортивная программа, масштабные спортивные мероприятия для школьников. Нужно постараться, чтобы «трудные» подростки приняли в них участие».

Участники заседания обсудили профилактическую работу по вопросам информационной безопасности несовершеннолетних в социальных сетях. По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в образовательных организациях введен курс «Цифровая гигиена». Курс, адресованный ученикам 7-9 классов, направлен на обеспечение защищенности детей от информационных рисков и угроз.

В школах министерством образования региона сформирована единая защищенная образовательная среда, не допускающая получение и распространение запрещенного контента. Весь Интернет-трафик в учебных заведениях проходит особую фильтрацию.

В целом проблема появления в сети Интернет противоправной информации по-прежнему остается актуальной. Для борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзором разработано мобильное приложение «РКН», с помощью которого любой гражданин может оперативно подать жалобу в ведомство, обнаружив в сети Интернет информацию, распространение которой законодательно запрещено. После проведения проверки такие материалы удаляются.

 

Фото из открытых источников

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