Виктор Кудряшов поздравил с профессиональным праздником учителей города Снежное Донецкой Народной Республики

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В эти дни врио первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов работает в городе Снежное Донецкой Народной Республики.



5 октября, в День учителя, врио главы регионального кабмина принял участие в торжественном мероприятии в честь профессионального праздника педагогов, которое состоялось в Доме Творчества города Снежное.



Обращаясь со сцены к учителям и жителям города, Виктор Кудряшов сказал: «Сердечно поздравляю всех вас от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства нашего региона с Днем учителя! Решением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Наш Президент не раз отмечал, что будущее страны создается трудами и талантами учителей. И в этот день хочется сказать самые теплые слова благодарности и признательности учителям за их самоотверженный и нелегкий труд. Учитель – это мудрость и терпение, широкий кругозор и человеческая чуткость, активная гражданская позиция и умение найти подход к каждому ученику, готовность щедро делиться знаниями, помогать раскрывать таланты и способности детей, каждый день быть примером для десятков учеников - в образе жизни, словах, поступках, отношении к людям. Это больше, чем работа, это миссия, которая требует, прежде всего, огромной любви к людям».



Врио председателя самарского областного Правительства также отметил, что профессия педагога на земле Донбасса требует и большого мужества: «В нескольких километрах от Снежного проходит линия боевого соприкосновения, идут боевые действия. Не менее острая борьба развернулась на другом фронте, невидимом. Это борьба за умы и души молодого поколения, наших детей. В этой исторической битве аспект гражданского воспитания приобретает особое значение. Хочу особенно поблагодарить вас, дорогие учителя, за то, что воспитываете, в том числе и на своем примере, хороших людей, самоотверженных защитников, талантливых профессионалов, достойных граждан нашей великой Родины – России».



Напомним, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одним из первых в стране подписал соглашение о сотрудничестве с территорией Донбасса – городом Снежное. При этом поддержка школ, создание комфортных условий для учебы – от ремонта школьных зданий до оказания методической помощи в организации процесса образования – стало для самарцев одной из первоочередных задач.



За 2022 год благодаря шефской помощи региона удалось отремонтировать пять общеобразовательных школ, спортивную школу, дом культуры «Снежинка», музей боевой славы, а всего 82 объекта инфраструктуры. Отремонтировать еще 67 объектов планируют до конца текущего года, среди них – две школы, детский сад, три учреждения здравоохранения, МФЦ и многое другое.



Сотрудничество между Самарской областью и городом Снежное в сфере образования включает в себя также онлайн-консультации по организации учебного процесса, совместное участие во всероссийских проектах, обмен методическими ресурсами.



Регион помогает школам Снежного с оснащением средствами обучения – школьной мебелью, учебными пособиями, учебниками, компьютерами, спортивным инвентарем. Второй год подряд Самарская область организует отдых ребят-снежнянцев в детских оздоровительных лагерях и санаториях Самарской области. Летом в регионе гостили 450 школьников из Снежного.



Снежнянцы высоко ценят помощь братского региона. Выступление представителя Самарской области встретили долго не смолкавшими аплодисментами. Педагоги города поблагодарили Губернатора Самарской области и его команду за ту большую помощь, которую регион оказывает по ремонту, восстановлению школ, обеспечению методическими ресурсами и оснащению необходимым оборудованием. Особую благодарность снежнянцы выразили за организацию отдыха детей из Донецкой Народной Республики на берегах Волги, отметив, что ребятам понравилось в гостях у самарцев. Виктор Кудряшов сказал, что эта традиция будет продолжена.



Кроме того, в планах будущего года, наряду с другими объектами, – начало работ по капитальному ремонту Дома Творчества, в котором проходило чествование учителей. Это учреждение дополнительного образования, в котором работают музыкальная и художественная школа, базируется множество кружкой и секций. Здесь же – штаб движения КВН, которое в Снежном активно развивается. Виктор Кудряшов сообщил, что есть большие планы по взаимодействию и в этом направлении.



«Хочу отметить, что буквально несколько дней назад мы с вами отметили новый государственный праздник – День воссоединения с Россией новых регионов. От души поздравляю всех вас с этой замечательной годовщиной. Нам вместе выпало жить в непростое, переломное время. Впереди у нас огромная работа по восстановлению города, социальных объектов, инфраструктуры, повышению качества жизни людей. Я горжусь тем, что наш регион одним из первых с большим желанием включился в эту работу. Будем продолжать и расширять наше сотрудничество. Главное – мы делаем это вместе, мы часть большой прекрасной страны – России, которой всегда были по плечу самые трудные задачи. Справимся и сегодня! Еще раз поздравляю с Днем учителя всех педагогов, наставников, всех жителей города и гостей праздника. Желаю всем вам здоровья, счастья, новых профессиональных успехов, благодарных учеников, и, конечно, Победы!», - сказал в заключение Виктор Кудряшов.