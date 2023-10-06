Виктор Акопьян: Форум классных руководителей – это инициатива, которая необходима нашим учителям

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III форум классных руководителей — знаковое событие в сфере образования и воспитания, одно из самых масштабных в Год педагога и наставника. В этом году почти полсотни педагогов Самарской области принимают участие в Форуме. В его программе не только обучающие мероприятия, но и праздничный концерт в Кремлевском дворце, приуроченный ко Дню учителя.

Чтобы стать очными участниками этого грандиозного события учителя прошли многоступенчатый отбор. В этом году на конкурс поступило более 60 тысяч заявок от педагогов со всей страны, из которых отобрали только три тысячи человек из 89 регионов России для очного участия – это активисты школьного образования и кураторы групп СПО. Еще триста педагогов стали волонтерами форума.

В этом году от Самарской области в Форуме участвуют 46 педагогов из разных учебных учреждений. Среди них: средние образовательные школы и школы с углубленным изучением ряда предметов, гимназии и школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями, медико-технический лицей и колледж изобразительных искусств.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян уверен, что проект Минпросвещения России Всероссийский форум классных руководителей – это инициатива, которая необходима нашим учителям, чтобы создать большое профильное сообщество по всей стране. Он отметил, что это сообщество людей, которые любят свою профессию и стремятся совершенствоваться в ней, а также делиться своим опытом с коллегами. Кроме того, это прекрасная возможность прокачать свои компетенции с экспертами.

Напомним, что Форум классных руководителей был создан Министерством просвещения по поручению Президента России Владимира Путина, его стратегический партнер – АНО «Диалог Регионы».

«В этом году III форум классных руководителей проходит в Год педагога и наставника с особенной торжественностью, и я очень рад, что День учителя почти полсотни талантливых педагогов нашего региона проведут в кругу единомышленников в Москве, на познавательных и праздничных мероприятиях Форума», – отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Своим опытом выхода в финал конкурсного отбора поделилась педагог русского языка, литературы и сценической речи Сызранского колледжа искусств Екатерина Алексеева.

«О Форуме мне рассказал заместитель руководителя по воспитательной работе, я заинтересовалась и решила попробовать. Мы участвовали вместе с коллегой Анастасией Сосульниковой. Отбор поначалу показался простым, тестирование я прошла легко, а вот тренажер оказался посложнее. Там моделируются различные ситуации с детьми, с которыми может столкнуться педагог в школьной жизни. Заключительный этап – видеовизитка. Уже в августе нам сообщили, что мы прошли обе – радости не было предела!», – рассказала Екатерина Алексеева. Она уверена, что Форум классных руководителей очень важен, потому что затрагивает вопросы воспитания. Она подчеркнула, что классный руководитель должен быть для ребенка другом и наставником, а потом уже – учителем. Педагог очень благодарна Форуму за возможность личного знакомства с единомышленниками. «Трудно описать эмоции, которые я испытала при первой встрече с коллегами – это огромная радость! У всех восторженные, горящие глаза, видно, что люди заряжены энергией и объединены общностью интересов. Это очень мотивирует развиваться дальше и становиться частью большого, дружного профессионального сообщества», – делится впечатлениями от Форума Екатерина Алексеева.

В фокусе внимания образовательной и дискуссионной программ этого Форума будут несколько ключевых тем: организация воспитательной работы при реализации образовательных программ, классное руководство – ядро системы воспитания, психология воспитания и обучения, интернет как инструмент для работы современного педагога и ряд других.