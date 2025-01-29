Валентина Матвиенко:  необходимо бороться с тенденцией привлечения репетиторов для сдачи экзаменов

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо бороться с тенденцией вынужденного обращения родителей к платным специалистам для того, чтобы дети успешно сдали экзамены в школе, передает ТАСС.

"Нужно бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам дорогостоящих репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов. Об этом говорил президент в послании Федеральному Собранию. У всех должен быть равный доступ к образованию", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию.

Спикер СФ попросила комитет по науке, образованию и культуре взять этот вопрос на контроль.

"Важно, чтобы в ней нашли отражение вопросы, неоднократно поднимавшиеся сенаторами. Это, в частности, комплексная программа развития системы среднего профессионального образования, решение проблемы дефицита школьных учителей, разработка единых подходов к созданию и экспертизе учебников", - заключила Матвиенко.

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