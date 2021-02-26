В «Жигулевской долине» открылась шахматная гостиная

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Вчера, 25 февраля, в технопарке «Жигулевская долина» состоялось торжественное открытие шахматной гостиной. Здесь можно поиграть в шахматы и шашки, а также ознакомиться с актуальными новостями из мира шахмат.

На пространстве площадью более 100 м2 будут проходить еженедельные встречи с сильнейшими шахматистами региона и России, сеансы одновременной игры, блиц-турниры и тематические лекции.

Инициатором создания шахматной гостиной в технопарке выступила Федерация шахмат в Тольятти, президентом которой является директор «Жигулевской долины» Александр Сергиенко.

Федерация объединяет более тысячи шахматистов и любителей шахмат Тольятти разного возраста – от совсем юных спортсменов до ветеранов, в том числе шахматистов высокого уровня. В настоящее время в рядах Федерации состоят 5 международных гроссмейстеров, 2 международных мастера, 1 мастер ФИДЕ, 12 кандидатов в мастера спорта.

Федерация шахмат Тольятти активно сотрудничает с Федерацией шахмат России, Федерацией шахмат Приволжского федерального округа и Самарской области.

В торжественном открытии приняли участие директор Самарского регионального центра одаренных детей «ВЕГА» Ирина Липенская и одна из самых успешных женщин-шахматисток на постсоветском пространстве – руководитель детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4 «Шахматы» Гульнара Салахова. Также в числе почетных гостей шахматную гостиную «Жигулевской долины» сегодня посетил Дмитрий Фрольянов – международный гроссмейстер, первый гроссмейстер Тольятти, победитель и призер всероссийских и международных соревнований, финалист Кубка России среди мужчин.

Приветственный адрес участникам торжественного события направил Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, Председатель Региональной общественной организации «Федерация шахмат Самарской области» Евгений Серпер:

«Шахматы – уникальный инструмент развития человеческого мышления. Они дисциплинируют, учат последовательно и независимо мыслить, принимать взвешенные решения и быть ответственным. Все эти качества также крайне необходимы для развития высоких технологий и реализации инновационных проектов, которыми занимается технопарк. Надеюсь, что работа Шахматной гостиной поможет вывести научно-техническое творчество на новый уровень», - говорится в приветственном адресе.

В своей приветственной речи Александр Сергиенко отметил значимость новой локации и поделился планами Федерации в симбиозе с технопарком. Благодаря техническим возможностям технопарка «Жигулевская долина» в декабре здесь была организована площадка для участников Всероссийского онлайн-турнира – отборочного к первенству мира.

«В планах на 2021 год – проведение чемпионатов города среди мужчин и женщин по быстрым шахматам, блицу и классическим шахматам. Традиционно в июне в Тольятти пройдет этап Кубка России среди детей, а в октябре – чемпионат области по блицу среди мужчин и женщин. Мы активно работаем над расширением и укреплением сотрудничества с общеобразовательными школами, предприятиями и учреждениями города. В числе приоритетных задач – развитие взаимодействия с центром для талантливых детей «Вега» по вопросам шахмат»», – рассказал Сергиенко.

В честь открытия шахматной гостиной состоялся товарищеский матч между командами технопарка и учащимися спортивной школы №4 «Шахматы», а также сеанс одновременной игры с гроссмейстером.

Гостиная расположена в корпусе 1.2, аудитория 305. График работы: вторник, пятница 12:00-14:00.