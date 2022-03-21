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В вузе-участнике НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" ученые нашли способ точнее прогнозировать риск сердечной недостаточности

21 марта 2022 11:54
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В вузе-участнике НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" ученые нашли способ точнее прогнозировать риск сердечной недостаточности

В Пензенском государственном университете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", ученые нашли способ точнее прогнозировать риск сердечной недостаточности. 

Модель позволяет надежно прогнозировать риск развития хронической недостаточности у пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. В основе технологии — совокупный анализ биомеханики сердца, показателей его ритма и проводимости. Ранее при составлении прогнозов использовали отдельные параметры. Как считают исследователи, оценка риска при комплексном подходе дает результат выше. 


 "Определение отдельных параметров не отражает сложной картины заболевания и не может применяться с большой надежностью. Наилучшим способом оценки риска развития сердечной недостаточности является сочетание нескольких параметров, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы в целом", — отметила  Вера Галимская кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Терапия».
Во время исследования медики использовали комбинацию эхокардиографии (УЗИ сердца) и 24-часового мониторирования электрокардиографии пациентов. 
Внедрение в практику такой модели позволяет точнее и раньше выявлять пациентов с высоким риском осложнений после перенесенного инфаркта, своевременно назначать необходимую терапию и снижать частоту госпитализаций.

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