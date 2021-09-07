В вузе-участнике НОЦ «Инженерия будущего» прошло совещание по развитию проектов «Умного Агро»

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В Точке кипения МГУ им. Н.П. Огарёва (Вуз-участник НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего») прошло совещание по развитию проектов «Умного Агро».

«Вопросы, связанные с развитием аграрной индустрии, касаются не только производства, производительности и новых технологий. Прежде всего, это вопросы продовольственной и пищевой безопасности, то есть экономической независимости страны. Сегодняшний разговор внесет свой вклад в решение этих актуальных задач», - отметил проректор по экономике Мордовского университета Денис Викторович Окунев.

Для достижения указанных целей в разное время были инициированы различные проекты, которые необходимо синхронизировать, объединив усилия всех заинтересованных сторон. В их числе НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», одно из ведущих направлений которого так и называется «Умное Агро»; Республика Мордовия, в экономике которой значительная доля представлена сельскохозяйственной отраслью; Мордовский университет, в программе развития которого значительная роль отведена реализации междисциплинарного проекта «Смарт Агро» («умное сельское хозяйство»). Кроме того, актуальность тематики была обозначена на образовательном интенсиве Архипелаг 2121, где речь шла в том числе об умном и высокопродуктивном сельском хозяйстве, а в качестве проекта-маяка был представлен «Кибергектар».

Сопредседатель комитета по «Умному Агро» НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», ведущий эксперт ядра рабочей группы рынка НТИ FoodNet, ведущий специалист по работе с партнерами АНО Университет 2035 Алексей Зиновьевич Брумин и заведующий кафедрой конструкторско-технологической информатики МГУ им. Н.П. Огарёва Михаил Владимирович Чугунов рассказали о том, какие шаги предпринимаются участниками научно-образовательного центра мирового уровня для перехода к цифровому сельскому хозяйству, нацеленному на повышение плодородия почв и снижение антропогенной нагрузки. Планируется создание открытой кибер-физической платформы, где в открытом доступе для всех хозяйств страны будут представлены полезные цифровые сервисы.

Представители Мордовского университета (директор Аграрного института Юрий Николаевич Прытков, директор Института механики и энергетики Евгений Анатольевич Нуянзин и декан факультета биотехнологии и биологии Виктор Васильевич Ревин) говорили о проекте «Смарт Агро». На базе вуза будет создана методологическая платформа по модернизации системы сельского хозяйства в регионе. Кроме того, большое внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли.

Руководитель метасегмента «Умное и выскокопродуктивное сельское хозяйство» рынка НТИ FoodNet Игорь Юрьевич Кукоев подключился к беседе онлайн. Он презентовал проект «Кибергектар», сделав акцент на необходимость роботизации сельского хозяйства и повышение урожайности.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов РМ» Максим Геннадьевич Чепезубов рассказал о проекте «Органический кибергеткар», отметив, что в Мордовии уже есть эффективные решения из сферы биотехнологии, которые можно и нужно внедрять для ведения органического сельского хозяйства. В качестве примера было рассмотрено ООО «Биосфера» (учредитель Илья Олегович Калеткин), выступающее экспериментальной площадкой.

Еще один важный момент обсуждения – продвижение проектов и выход на индустриальных партнеров. О том, как выстроена работа в данном направлении в НОЦ «Инженерия будущего» и как воспользоваться поддержкой, по видеосвязи рассказал директор по акселерационным программам АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ «Инженерия будущего» Даниил Николаевич Бажин.

«Все рассматриваемые нами тематики – в едином ключе. Их можно «упаковать» в один серьезный проект, который будет интересен как федеральным структурам, так и Республике Мордовия. Кроме того, мы готовимся к выездному заседанию комитета по «Умному Агро» НОЦ «Инженерия будущего», которое пройдет ориентировочно в октябре 2021 года на территории Мордовии. Многие вопросы, которые мы сегодня обсудили, будут вынесены на это заседание», - подытожил Алексей Зиновьевич Брумин.